В Волгограде восстановят разрушающийся памятник комсомольцам-защитникам

В прошлом году с постамента памятника отвалилась плитка Фото: Екатерина СИМОХИНА

Администрация Волгограда объявила конкурс на разработку проекта восстановления памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда, который стоит в центре города. Монумент уже давно находится в плачевном состоянии. От него отваливаются гранитные плиты, появляются сколы, трещины. Памятник на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина попросту разрушается. Победитель конкурса должен будет тщательно обследовать объект культурного наследия и составить план реконструкции, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

- После разработанную документацию должна будет утвердить историко-культурная экспертиза, добавили в администрации города.

Памятник установили в честь 30-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля 1973 года. Композиция состоит из фигур молодых комсомольцев – двух юношей и девушки. Они скорбят о погибшем товарище. За долгие годы объект все больше и больше разрушается. В 2009 году с постамента упали две фигуры. В прошлом году суд оштрафовал компанию МБУ «Волгоградзеленхоз», за которой было закреплено содержание памятника, за его ненадлежащий вид.