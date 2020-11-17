Суд оштрафовал «Волгоградзеленхоз» за разрушение памятника защитникам-комсомольцам в центре города

Летом у памятника обвалилась плитка постамента Фото: Екатерина СИМОХИНА

Центральный суд Волгограда оштрафовал МБУ «Волгоградзеленхоз» за ненадлежащий вид «Памятника комсомольцам - защитникам Сталинграда» в центре Волгограда. Летом монумент стал разрушаться. На плачевный вид памятника, с основания которого стала отваливаться облицовочная плитка, обратили внимание и прохожие, и журналисты. А после сообщения в СМИ те, кто должен следить за его состоянием.

А именно комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Специалисты комитета выехали на место и зафиксировали массу дефектов: на плитах постамента имелись многочисленные сколы, трещины и потертости, нарушена геометрия большинства гранитных плит. Под фигурами комсомольцев — расколы, сами скульптуры просели. Также памятник недосчитывался семи гранитных плиток постамента. Они были заменены на дешевую фанеру. Зазоры были замазаны предположительно цементно-песчаным раствором. А в соединительных швах даже начала пробиваться растительность. Встревожило проверяющих и то, что сам монумент немного покосило в сторону.

За все проблемы, которые образовались у «Памятника комсомольцам - защитникам Сталинграда», суд признал виновным МБУ «Волгоградзеленхоз». Именно оно должно проводить работы по сохранению объекта. Подведомственное мэрии Волгограда учреждение получило штраф в 100 тысяч рублей. Другим решением суда Центрального района МБУ «Волгоградзеленхоз» обязано в течение года привести монумент в порядок.

Напомним, «Памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда» давно находится в плачевном виде. В 2009 году у него упали 2 фигуры.