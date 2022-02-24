«Все с полок не сметать, в банкомат не ломиться»: медиамагнат советует волгоградцам избегать паники

Обычно в любой непонятной ситуации волгоградцы первым делом идут в магазин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие волгоградцы после начала спецоперации на Украине оказались в смятении. Бизнесмен, общественник и медиамагнат Вячеслав Черепахин считает, что в этой ситуации главное не паниковать, не истерить, не скупать все подряд в магазинах и не ломиться в банкомат, сохранять хладнокровие и наблюдательность.

- Смиритесь с ситуацией. Бывает и хуже. И к этому привыкнем. Если очень хочется что-то изменить - это делается не нахрапом, прям сейчас, а продуманно и планомерно, - отмечает бизнесмен. - В магазине всё с полок не сметать, в банкомат не ломиться. Ритейл и банковская система будут продолжать работать в обычном режиме, если мы будем вести себя обычно. Острая фаза неопределенности быстро пройдет.

Бизнесмен советует продолжать делать свои дела. При этом Вячеслав Черепахин не исключает возможные сбои в работе транспорта и ЖКХ. Но все же главный совет землякам – не паниковать и поддерживать друг друга.

- Избегать паники, даже в легких проявлениях. Если кому-то очень хочется поистерить - сделайте это в одиночестве. Подумайте, как истерика скажется на вашем окружении или, в случае с соцсетями, на ваших подписчиках.

Тем временем, авиакомпании отменяют рейсы в Волгоград, хотя аэропорт и возобновил работу в штатном режиме. Все службы и школы также работают без изменений.