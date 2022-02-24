Отменять занятия в школах Волгоградской области не планируется

Школьники продолжают учиться. Фото: Иван ВИСЛОВ

После начала спецоперации на Украине многие волгоградские родители обеспокоены, не закроют ли школы, лицеи и гимназии из-за обострения ситуации. Чиновники успокаивают: образовательный процесс не прервется. Школы Волгоградской области продолжают работать в штатном режиме, сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

- Образовательный процесс организован во всех учреждениях в соответствии с утвержденным расписанием, - рассказали в облкомобразования.

При этом по данным на 22 февраля четыре волгоградских школы остаются полностью закрыты на карантин по ОРВИ, еще в 30 образовательных учреждениях на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости учеников переведены отдельные классы. Также карантин введен в двух детских садиках и частично в одном колледже.

Тем временем, аэропорт Волгограда хоть и объявил о возобновлении работы в штатном режиме, авиакомпании отменяют запланированные рейсы, как и в других городах юга России.