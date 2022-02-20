В Волгоград едет первый поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

Люди найдут в Волгоградской области свой временный дом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Днем 20 февраля губернатор Волгоградской области объявил, что регион примет у себя беженцев с Донбасса. Всего порядка 3,5 тысяч человек. Вопросами их размещения сейчас занимается специально созданный для этих целей оперативный штаб. Первые жители ЛНР и ДНР приедут к нам уже в воскресенье вечером. Поезд доставит их на автовокзал в Волжский около 19-00. Дети, взрослые, пенсионеры, мужчины и женщины - всего порядка 400 человек - найдут в области свой временный дом. Их обеспечат жильем и питанием, и если будет необходимо – психологической помощью. Ведь покинуть свою родину из-за обстрелов (а некоторые вынуждены бежать уже второй раз) - очень страшно.

В ближайшее время в регион приедут еще около трех тысяч беженцев. У Волгоградской области есть ресурсы, чтобы обеспечить их всем необходимым. Предварительно, подготовят 87 пунктов для проживания.