Питанием за счет бюджета готовы обеспечить 3,5 тысячи беженцев в Волгоградской области

Волгоградская область готовится к возможному приему эвакуированных из ЛНР и ДНР людей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области готовы принять 3,5 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, заявил депутат от региона в Госдуме РФ Андрей Гимбатов. По его словам, такую цифру на оперативном совещании озвучил волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

- Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств резервного фонда области, - цитирует Андрея Гимбатова фракция «Единой России» в Госдуме РФ.

По словам депутата, беженцев волгоградские власти готовы разместить в круглогодичных детских лагерях, на турбазах, в санаториях. И даже в семьях неравнодушных жителей региона.

- Предварительно готовы 87 пунктов временного размещения, - заявил Гимбатов.

Пока беженцев привозят в Ростовскую область, хотя о готовности разместить у себя людей говорят руководители уже 30 регионов страны. В субботу волгоградский губернатор провел оперативное совещание и установил на территории региона режим повышенной готовности, если понадобится принимать эвакуированных из Донбасса жителей.