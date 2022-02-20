В Волгограде губернатор и МЧС заявили о готовности к приему беженцев

Губернатор провел оперштаб. Фото: АВО.

В воскресенье, 20 февраля волгоградский губернатор Андрей Бочаров собрал оперативный штаб по вопросам прибытия эвакуированных из Донбасса людей. Вместе со всеми профильными заместителями он обсудил, как организовать приезд и размещение беженцев из ЛНР и ДНР. Судя по последним событиям, ни у кого нет сомнений, что прибытие автобусов из Луганска и Донецка – дело времени. Как сообщили в администрации региона, все решения принимают во взаимодействии с федеральным центром.

Тем временем главное управление МЧС по Волгоградской области переведено в режим повышенной готовности. Спасатели готовы помогать разворачивать пункты размещения и оказывать всю необходимую помощь беженцам. В ведомстве напомнили, что опыт такой у МЧС есть – в 2014 году область уже принимала людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Накануне депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов со ссылкой на Андрея Бочарова заявил, что область примет 3,5 тысячи беженцев. Их разместят в детских лагерях, на турбазах и в семьях неравнодушных людей, будут кормить за счет резервного фонда бюджета области.