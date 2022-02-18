В Михайловке отменили резкое повышение платы за общедомовые нужды

Жители Михайловки за общедомовые нужды будут платить по старым тарифам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Михайловки не ждет резкое повышение платы на общедомовые нужды. Глава города в Волгоградской области Александр Тюрин 18 февраля отменил свое постановление, которое вызвало негодование у жителей. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, причиной отмены постановления стал протест прокуратуры.

Отметим, в конце декабря глава Михайловки принял постановление, по которому с 1 января в платежках жителей появились 3 новые услуги. Они были вынуждены доплачивать за техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, организацию и накопление отходов 1-4 классов опасности, уборку помещений общего пользования. Стоимость выполнения работ и экономическую обоснованность определила компания ООО «Центр-Аудит», которая вынесла экспертное заключение. Только расчет проводился с нарушениями, в итоге у жителей Михайловки плата за общедомовые нужды выросла с 40% до 100%. Пришлось вмешаться прокуратуре, которая опротестовала скандальное постановление.

Глава Михайловки отменил повышение тарифов, документ вступил в силу с 18 февраля.