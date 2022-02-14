В Волгоградской области городская администрация с нарушениями повысила плату за общедомовые нужды

Администрация Михайловки с нарушениями повысила плату за общедомовые нужды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Михайловке прокуратура проверила деятельность администрации города по поводу изменений тарифов на общедомовые нужды. В городском округе издали постановление «Об установлении платы на содержание жилого помещения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области». С 1 января 2022 в платежках жителей появились 3 новые услуги: техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, организация и накопление отходов 1-4 классов опасности, уборка помещений общего пользования. Выяснилось, что постановление приняли с нарушениями действующего порядка. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Стоимость выполнения работы определилась после экспертного заключения ООО «Центр-Аудит». Компания проверила экономическую обоснованность размера платы. Расчет размера тарифов за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов проводился при учете всего жилищного фонда Михайловки. Была введена средняя стоимость выполнения работа. Также в расчетах учли только наличие инженерного оборудования в многоквартирных домах, конструктивные особенности во внимание не принимались. Все эти факты привели к повышению размера платы от 40% до 100% по сравнению с ранее установленными тарифами. Михайловская межрайонная прокуратура опротестовала постановление городской администрации.