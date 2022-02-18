Михаил Соломонов вышел на свободу после ареста за велопробег

Фото с личной странички Михаила Соломонова.

Накануне, 17 февраля, из спецприемника выпустили известного в Волгограде активиста, защитника экологии и дубов Волго-Ахтубинской поймы Михаила Соломонова, арестованного 8 февраля за несанкционированный велопробег 31 декабря, а также неповиновение полиции. В общей сложности волгоградцу дали 15 суток ареста, но вышел он раньше. Об освобождении Соломонова сообщил его единомышленник депутат облдумы Михаил Осипов.

«Сегодня у нас радостный день Миша Соломонов на свободе. В адрес правоохранительных органов направлено пожелание оказывать Общественной Палате и ее активистам содействие, а не сажать в тюрьму», - цитирует «КП-Волгоград» сообщение депутата.

Осипов добавил, что сейчас материалы дела направлены в Генпрокуратуру на проверку. Защитники Соломонова потребовали возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц.

Напомним, Михаил Соломонов 31 декабря устроил велопробег. Велосипедисты нарушили общественный порядок. за это Соломонову дали 5 суток, как организатору. Еще 10 суток активист получил за неповиновение сотрудникам полиции.

Добавим, что в тюрьму попал другой волгоградский экоактивист – роман Себекин. «Пластикового короля» посадили на 2 года за мошенничество в крупном размере – он присвоил 5 мле рублйе грантовых средств.