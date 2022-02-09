Михаилу Соломонову дали еще 10 суток за неповиновение полиции

Фото: пресс-служба облсуда.

Судебный процесс над волгоградским экоактивистом Михаилом Соломоновым закончился поздно ночью 8 февраля. По решению Центрального райсуда члену городской общественной палаты прошлого созыв добавили еще 10 суток ареста за нарушение ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

- Михаил Соломонов признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, чуть ранее Соломонову дали 5 суток ареста за организацию велопробега 31 декабря. Велосипедисты нарушили общественный порядок – мешали другим участникам дорожного движения. Тогда на него составили еще один протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).