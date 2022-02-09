Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 6:21

Михаилу Соломонову дали еще 10 суток за неповиновение полиции

Ранее экоактивисту дали 5 суток за организацию велопробега. Он проведет в спецприемнике 15 дней
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: пресс-служба облсуда.

Фото: пресс-служба облсуда.

Судебный процесс над волгоградским экоактивистом Михаилом Соломоновым закончился поздно ночью 8 февраля. По решению Центрального райсуда члену городской общественной палаты прошлого созыв добавили еще 10 суток ареста за нарушение ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

- Михаил Соломонов признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, чуть ранее Соломонову дали 5 суток ареста за организацию велопробега 31 декабря. Велосипедисты нарушили общественный порядок – мешали другим участникам дорожного движения. Тогда на него составили еще один протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).