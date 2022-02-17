«Ротор» пополнился первым голландцем

Омар уже провел на сборах несколько матчей за "Ротор". Фото: СК "Ротор".

За «Ротор» будет выступать первый голландец в истории клуба. Контракт был подписан с полузащитником Имраном Улад Омаром. Соглашение волгоградского клуба с футболистом рассчитано до конца текущего сезона с правом продления. Об этом сообщает пресс-служба «Ротора». Игрок уже не первую неделю в стане сине-голубых, ранее он был на просмотре, и сыграл в нескольких контрольных матчах.

24-летний Имран Улад Омар родился в Амстердаме в семье марокканцев. Он выступал за голландские команды «Дор Вилскрахт Стерк», «Хееренвен», «Зебюргию», «Ахиллес 29», «Ден Босх», словацкий «Тренчин», румынскую «Академику Клинчени», тбилисский «Локомотив». В прошлом году в чемпионате Грузии футболист забил 7 мячей в 33 матчах.

Напомним, 17 февраля «Ротор» также заключил контракт с защитником Виталием Шаховым.