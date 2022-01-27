К «Ротору» присоединился голландский марокканец

Имран Улад Омар тренируется с "Ротором". Фото: "Локомотив" Тбилиси.

«Ротор» в турецкой Анталье проводит второй зимний сбор перед возобновлением первенства ФНЛ. В расположение волгоградской команды прибыл потенциальный новичок. Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», с сине-голубыми тренируется центральный полузащитник Имран Улад Омар. Ранее он выступал за «Локомотив» из Тбилиси.

24-летний хавбек родился в Амстердаме, но его родители из Марокко. Имран Улад Омар занимался футболом в молодежных командах Нидерландов. На профессиональном уровне выступал за словацкий «Тренчин», голландский «Ден Босх», румынскую «Академию Клинчени», в феврале 2020 года перешел в тбилисский «Локомотив». По информации портала transfermarkt.ru, у Омара с клубом из Грузии контракт действует до 31 декабря 2022 года. «Ротор» с футболистом соглашение пока не подписывал.

Напомним, ранее принял решение покинуть волгоградскую команду полузащитник Никита Маляров.