«Ротор» подписал контракт с новым защитником на 3 месяца

Фото: СК "Ротор"

У «Ротора» появился первый новичок текущей зимой. Контракт с волгоградским клубом подписал находившийся на просмотре защитник Виталий Шахов. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано всего на 3 месяца – до конца сезона 2021/2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба «Ротора».

Виталий Шахов родился в поселке Северный Краснодарского края. Он выступал за дубль «Кубани», армавирское «Торпедо», новороссийский «Черноморец», воронежский «Факел», «Томь», «Тосно», «Оренбург», «Тамбов». В «Ротор» футболист перебрался из «Балтики», за которую в текущем сезоне провел только 2 матча.

В 2018 году Виталий Шахов составе «Тосно» завоевал Кубок России, финал которого прошел на «Волгоград Арене». Годом ранее получил вызов в сборную России, за которую так и не сыграл.