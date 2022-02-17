Только после гибели ребенка мэрия Волгограда поставила километр ограждения на 3-Продольной

В машине находился 6-летний ребенок, мальчик погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Прокуратура Краснооктябрьского района провела проверку после гибели 6-летнего мальчика в ДТП на 3-й Продольной в июне 2021 года. Там в районе птицефабрики его мама, которая была за рулем, выехала на встречную полосу и попала под фуру. Прокуратура посчитала, что в этой трагедии есть и вина чиновников. Если бы они поставили вовремя ограждения, разделяющие потоки, никто бы не выезжал на встречную полосу, и ДТП на этом участке было бы меньше.

Только после того, как прокуратура вынесла представление в адреса руководителя департамента дорожного хозяйства мэрии, чиновники засуетились. И сразу нашелся километр бетонных ограждений, и рабочие руки. Сейчас ездить здесь безопасно, но ребенка уже не вернешь.

Тем не менее, вину с 31-летней женщины-водителя это не снимает. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть ее сына. 6-летний мальчик находился в момент ДТП в детском автокресле на переднем пассажирском сидении. Женщина полностью признала вину.