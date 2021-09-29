В Волгограде будут судить мать, по вине которой в ДТП погиб шестилетний ребенок

Матери, по вине которой в аварии на 3-ей продольной погиб шестилетний сын, грозит 5 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградский суд рассмотрит дело 31-летней местной жительницы, которую обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть её сына. Трагедия произошла 17 июня этого года в Краснооктябрьском районе. Женщина поставила детское кресло с шестилетним ребенком на переднее сидение и столкнулась с грузовиком.

Как сообщили в Прокуратуре Волгоградской области, у обвиняемой на момент аварии был всего недельный стаж вождения. Этим летом она ехала на «Шевроле» по Третьей продольной магистрали в Краснооктябрьском районе, выехала на встречку, когда пошла на разворот, не предоставила преимущество большегрузу и влетела под него. Шестилетний сын женщины был в детском автокресле, но на переднем сидении, что запрещено по правилам дорожного движения. Основной удар пришелся именно на то место, где сидел ребёнок. Мальчик скончался на месте.

Женщина полностью признала вину в преступлении. Волгоградке может грозить до 5 лет лишения свободы.