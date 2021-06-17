В ДТП с грузовиком в Волгограде погиб 6-летний ребенок

Иномарка превратилась в груду железа. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная смертельная авария произошла в начале десятого утра 17 июня на Третьей продольной магистрали в Волгограде. В районе птицефабрики в Краснооктябрьском районе столкнулись «Шевроле» и грузовик. В ДТП погиб шестилетний ребенок, находившийся в салоне иномарки. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, по предварительным данным, виновницей смертельной аварии стала мать погибшего ребенка. Женщина-водитель пошла на разворот, не предоставила преимущество в движении большегрузу.

В машине находился 6-летний ребенок, мальчик погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По информации ГИБДД, в 9.15 утра 31-летняя женщина на иномарке ехала по 3-й продольной магистрали в сторону Тракторного. В районе птицефабрики она начала разворот, не убедившись в безопасности маневра. Иномарка влетела прямо под многотонный грузовик. От «Шевроле» почти ничего не осталось – иномарка буквально превратилась в груду железа. Основной удар пришелся на ту часть автомобиля, где находился сын водителя.

- Пострадавшая находилась за рулем автомобиля, в салоне которого на переднем пассажирском сидении в детском автокресле ехал ее малолетний ребенок, - рассказали подробности в СУ СКР по региону.

У ребенка не было шансов выжить. За жизнь его матери сейчас борются врачи. Водитель грузовика не пострадал.

- В результате ДТП на месте от полученных травм скончался 6-летний сын водителя. Женщина с травмами доставлена в больницу, - сообщили в региональном главке МВД.

Сейчас на месте смертельного ДТП в Краснооктябрьском районе работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Им предстоит установить все все обстоятельства этой аварии. Следователи регионального СУ СКР также проводят проверку, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.