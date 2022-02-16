В Волгоградской области сменился директор природного парка «Щербаковский»

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В руководстве природного парка «Щербаковский» в Волгоградской области произошли изменения. Его новым директором была назначена Мария Голденко. Ранее она проработала в составе руководства учреждения 15 лет. Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, Мария Голенко сменила на должности директора Валентину Махину, которая возглавляла «Щербаковский» со дня его основания – с июня 2003 года.

- Все эти годы коллектив парка системно занимается изучением, сохранением самобытной культуры и традиций поволжских немцев-колонистов. В прошлом году здесь открылся музей и новый туристический маршрут, к которым интерес посетителей особой охраняемой территории только возрастает, - отметили в облкомприроды.

Природный парк «Щербаковский» находится на территории Камышинского района на границе с Саратовской областью.

Отметим, в декабре сменился директор в еще одном природном парке Волгоградской области. «Волго-Ахтубинскую пойму» возглавил Александр Федюнин, сменивший Наталью Лопанцеву. После назначения новому директору повысили оклад.