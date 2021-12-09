Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» возглавил Александр Федюнин

Фото: облкомприроды.

9 декабря стало известно о назначении на должность директора природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» Александра Федюнина. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе облкомприроды. Новый руководитель получил высшее образование в двух институтах - Волгоградском политехническом и Поволжском социально-политическом. У него 30-летний опыт работы.

Напомним, предшественницу – Наталью Лопанцеву – уволили 24 ноября. Ранее чиновницу привлекали по уголовной статье «Фальсификация доказательств». Лопанцева пыталась наказать якобы нарушивших режим посетителей парка, однако сделал это с корыстным умыслом. МВД и ФСБ доказали, что экс-директор сфабриковала дело. Однако ее не наказали – уголовное преследование прекратили из-за срока давности.