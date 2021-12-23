Новому директору парка «Волго-Ахтубинская пойма» увеличили зарплату

Повышающий коэффициент к окладу новых руководителей учреждений увеличился до 2 Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии внес изменения в приказ ведомства от 26 декабря 2018 года. Поправки касаются пункта 3.4, который регламентирует повышающий коэффициент к должностному окладу новых руководителей подведомственных комитету учреждений. Согласно документу, который подписал врио руководителя облкомприроды Алексей Сивокоз, повышающий коэффициент увеличился с 0,8 до 2.

Увеличение зарплаты коснется нового директора парка «Волго-Ахтубинская пойма» Александра Федюнина, на который был назначен на эту должность в начале декабря. Он сменил Наталью Лопанцеву.

Стоит отметить, что приказ об изменении повышающего коэффициента для новых руководителей учреждений был подписан врио председателя облкомприроды 21 декабря. А распространяется он на должностные отношения, которые возникли с 1 декабря 2021 года.