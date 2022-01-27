В Волгограде убивший риэлтора из-за ссоры в родительском чате Мелконян требует смягчить статью

"Где закон?" - гласит очередная надпись на плакате Арсена Мелконяна. Фото: пресс-служба суда.

В четверг, 27 января, в Центральном районном суде Волгограда состоялся допрос обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате Арсена Мелконяна. Мужчина подробно рассказал, как именно наносил смертельные удары Роману Гребенюку, акцентируя внимание на том, что ни родная сестра Анна Мелконян, ни ее супруг Арман Смбатян не провоцировали его на разборки. Более того, как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Мелконян не согласился с квалификацией преступления.

В суде мужчина вновь появился с плакатом с надписью: «Резонанс – отсутствие законности. Где закон?», подразумевая, что никакого умышленного убийства он не совершал.

- Я совершил преступление, я полностью признаю, что это был я. Но статью 111 часть 4 я не признаю (прим.авт: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Квалификацию не признаю, - заявил Арсен Мелокнян, в суде.

Мелконян уверен, что убил Гребенюка случайно, а это другая статья – «причинение смерти по неосторожности».

– Это было 23 октября 2020 года. Примерно в два часа я находился дома. Спал. Мне позвонил Смбатян Арман. Я сказал, что сплю и перезвоню. Спустя примерно час я перезвонил. Я вижу, что он на нервах. Я пытался узнать у него, что случилось. Он сказал, что поехал на улицу Мира встретиться с человеком. Для чего, я не стал выяснять.

Затем Мелконян, по его словам, пообщался с сестрой Анной, которая была чем-то расстроена. Он настаивает – на конфликт с Романом Гребенюком его никто не подбивал.

- Понимаю, что она плачет. Она спросила, не знаю ли я, где Арман. Я сказал, что его со мной нет. Я подумал, они поругались. Я перезвонил Арману, - продолжает Арсен.

Смбатян уже поехал на «стрелку» в Сбербанк.

- Я приехал, но там их не обнаружил. Я вышел, увидел Смбатяна. Я достал телефон, позвонил Гребенюку Роману. Я представился: «Я брат Мелконян Анны, хочу с тобой пообщаться, чтобы ты мне пояснил, за что оскорбил ее». Он меня послал. В этот момент я уже был внутри Сбербанка и видел его. Телефон положил в карман и после того, что он мне сказал, я его сразу ударил. Первый удар он не ожидал. Я был в агрессивном состоянии. Не могу сказать попал я или нет, на видео это видно. Он начал отходить назад и руки чуть приподнял. Я начал драку. Там стояли диваны, он назад, споткнулся и упал.

- Я, когда увидел, что он упал, кровь пошла, больше его не трогал. Хотел уйти, потом подошел и в грубой форме сказал, что в следующий раз, если он оскорбит мою сестру, я ему пасть порву. Он был в сознании. Я ушел, пришел в магазин, закупил еды, собрал дома одежду. Позвонил сестре и сказал, что пошел в полицию писать явку с повинной. У меня с самого начала не было намерений драться.

Официально Мелконян не соглашается с обвинением.

- Отметил, что у него не было умысла на причинение тяжких телесных повреждений. Полагает, что его действия необходимо квалифицировать по статье 109 УК РФ. Подсудимый пояснил, что Арман Смбатян и Анна Мелконян не просили его разговаривать или встречаться с потерпевшим, указав, что это была его личная инициатива, - уточнили в суде.

Слушание дела продолжится 1 февраля.

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