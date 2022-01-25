В Волгограде суд отказал убившему из-за ссоры в родительском чате Мелконяну в повторной экспертизе

Арсен Мелконян снова пришел в суд с плакатом. Фото: Объединенная пресс-служба судов ВО.

В Центральном райсуде продолжается слушание дела Арсена Мелконяна, Армана Смбатяна и Анны Мелконян об убийстве из-за ссоры в родительском чате отца 12-летней девочки риелтора Романа Гребенюка. На заседании 25 января суд отказал Арсену Мелконяну в проведении повторной судебно-медицинской экспертизы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Арсен Мелконян заявил ходатайство о назначении повторной медицинской экспертизы с её проведением в другом регионе. Суд в удовлетворении указанного ходатайства отказал, - рассказали в суде.

В суд Арсен Мелконян вновь пришел с плакатом, на обратной стороне которого был написан текст, который он зачитывал на заседании. Подсудимый вновь заявил о необъективности, а повторную экспертизу просил, так как к уголовному делу приобщена не судебная, а процессуальная СМЭ. Причем из-за резонансности дела передать ее просил в другой регион.

- В ней много ошибок, неясностей, поводов усомниться в выводах экспертов, - заявил Мелконян.

Представитель Мелконяна сообщил, что отправил почтовые переводы сестре убитого Романа Гребенюка и его дочери в качестве частичного возмещения ущерба. Также в этом судебном заседании допросили свидетеля со стороны обвинения и приобщили к делу документы, характеризующие личность подсудимых. Следующее заседание суда состоится 27 января 2022 года.

Напомним, эта кровавая драма началась с обычной ссоры в родительском чате погибшего Романа Гребенюка и Анны Мелконян. Их девочки учились в одном классе. Родители заспорили из-за домашнего задания: слово за слово, дошло до грубостей. Обидевшись на «грубияна-Романа» Анна Мелконян пожаловалась на него своему брату Арсену и супругу Арману. Те стали требовать от Гребенюка встречи, мужского разговора и извинений.

Волгоградец пытался уйти от конфликта и не отвечал на звонки с угрозами. Тогда они пришли к нему лично. Прямо в банк, где риэлтор Роман Гребенюк с коллегой оформляли сделку. Именно там – в отделении банка – Арсен Мелконян и избил Романа. Он проломил ему голову. Мужчину на «скорой» успели довести до больницы, но, несмотря на усилия медиков, спустя неделю он скончался, так и не придя в сознание.

У Романа Гребенюка осталась дочь-школьница. Анна Мелконян пойдет под суд за «подстрекательство к убийству», ее супруг – за «соучастие». А на Арсена завели еще одно уголовное дело за угрозы соседке.