Ловим и отпускаем на то же место: чиновники объяснили, почему не могут остановить нападения собак на людей

В Волгограде и области собак на улицах не меньше, чем в других регионах России. Так что проблема для страны общая. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России и в Волгоградской области сейчас бурно обсуждают проблему нападения беспризорных животных на людей. Жители рабочего поселка Городище Волгоградской области тоже неоднократно жаловались на то, что бездомных псов на улицах уже больше чем людей. Собаки вольготно разгуливают по центральным аллеям населенного пункта, провожая домой возвращающихся из школы учеников. Здесь же находится поликлиника, магазины… В большинстве своем они не проявляют агрессии, но бывают и неприятные случаи.

- Вышел выбросить мусор. Отправил пакет в контейнер, развернулся, чтобы пойти к машине, как ко мне подбежали четыре собаки и начали лаять. Я вел себя как обычно, не замахивался на них, в руках ничего не было. Одна из собак вцепилась мне в ногу. Порвала штаны и прокусила голень, - рассказал «КП-Волгоград» житель дома №12 на проспекте Ленина р.п. Городище.

Молодой человек поехал в травмпункт, где ему обработали рану и сделали прививку от бешенства. Теперь вакцину будут колоть до конца апреля. Вместе с этим человеку запрещено прививаться и ревакцинироваться от коронавируса.

Перед этим случаем стая собак набросилась на беременную жительницу Городище. К счастью, ей помогли отбиться от собак прохожие.

Конечно, власти Городище ходят по тем же улицам и проблема с обилием собак им известна. Но законы в России таковы, что меньше животных не станет. По информации администрации Городищенского муниципального района, в 2020 году они отловили 62 собаки, в 2021 заключили два договора на сумму 625 тысяч рублей на отлов еще 100 особей. Отловили 86 бездомных псов, работа продолжается.

Почему собак не становится меньше? Потому что после отлова они снова возвращаются на улицы. Только уже стерилизованные, вакцинированные и с бирками в ухе. Зоозащитники говорят, что такие псы не представляют агрессии. Их выпускают обратно в ту же среду обитания, откуда забрали. На деле получается, что огрызаются собаки с пластмассовой серьгой в ухе не меньше.

Что делать людям? Терпеть, ждать, пока поменяется законодательство, находить общий язык с животными, покупать отпугиватели собак. Других решений проблем пока нет. Волгоградские депутаты предложили ввести бесплатную массовую поголовную стерилизацию. Сейчас вопрос обсуждают и парламентарии на федеральном уровне.

В администрации Городищенского района также уточнили, что в экстренных случаях по закону сотрудники полиции вправе применять оружие для обезвреживания животных, угрожающих безопасности детей и граждан.

Напомним, о проблеме заговорили после того, как бездомные собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку в Забайкалье. Трагедия повторилась спустя несколько дней в Астраханской области – там бездомные псы искусали мужчину, он тоже скончался.

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