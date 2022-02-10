В Волгограде косуля забежала во двор частного дома

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгограде участились случаи, когда в жилые массивы прибегают косули. Только на этой неделе специалисты дважды спасли заблудившихся диких животных. Жители поселка Солнечный Краснооктябрьского района увидели во дворе одного из частных домов бегающую косулю. Они обратились в облкомприроды. Группа в составе государственных охотинспекторов и сотрудников подведомственного учреждения «Облохота» сразу же приступила к отлову, рассказали «КП-Волгоград» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Когда косулю поймали, ветеринар обработал раны и ссадины у животного, которые он получил, бегая между заграждениями. Затем заблудившегося гостя отвезли в зону охраны охотничьих ресурсов Дубовского района, где выпустили на волю. В облкомприроды отметили, что самостоятельно отлавливать диких животных запрещено и очень опасно.

- Достаточно позвонить по телефону в Волгограде 95-95-81 и сообщить о случившемся профессионалам, - добавили в ведомстве.

Напомним, еще одну заблудившуюся косулю спасли в Волгограде в ночь на 7 февраля. Животное застряло в заборе в Тракторозаводском районе. Такой же случай произошел и декабре в Красноармейском районе, когда косуля оказалась в западне ограждений детского сада.