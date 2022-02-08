Экоактивист Михаил Соломонов отсидит 5 суток за проведение велопробега в Волгограде

Михаил Соломонов в Волгограде известен как защитник дубов и прав велосипедистов. Фото: соцсети.

В Волгограде поздно вечером завершилось заседание суда, длившееся более семи часов. Центральный суд решал дальнейшую судьбу задержанного 7 февраля известного защитника экологии и дубов в Волго-Ахтубинской пойме Михаила Соломонова. Члена городской общественной палаты прошлого созыва полицейские пригласили в отделение по делу об организации велопробега 31 декабря. И оставили за решеткой на ночь. По решению Центрального суда, в изоляторе Соломонову придется провести 5 суток.

- 31 декабря 2021 года Соломонов организовал велопробег, который создал помехи движению транспортных средств, - в суде пояснили, что вменяется общественнику. Его признали виновным в нарушении ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Решение вынесено только по первому эпизоду. Впереди рассмотрение еще одного дела в отношении Соломонова – его обвиняют также в неподчинении законным требованиям сотрудника полиции.

У Михаила Соломонова и его защитника есть право обжаловать решение суда, оно еще не вступило в законную силу.

Напомним, 31 декабря Соломонов с друзьями прокатились на велосипедах по улицам города. В полиции заявили, что велосипедисты мешали другим участникам дорожного движения.