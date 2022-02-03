«Хотела уехать в город»: Андрей Малахов в «Прямом эфире» расследовал исчезновение волгоградской школьницы

Если вы видели девочку, похожую на Айлиту Ли, сообщите об этом в правоохранительные органы.

2 февраля в «Прямом эфире» Андрей Малахов расследовал вместе с экспертами загадочное исчезновение 15-летней Айлиты Ли из села Чухонастовка Волгоградской области. Девочка пропала утром 13 января по пути в школу. С тех пор о нее нет никаких вестей. Стали известны подробности жизни подростка. По рассказам односельчан, родная мать Айлиты уехала вместе с сыном в город Камышин, а дочь оставила жить с престарелой бабушкой. Айлита была замкнутым ребенком, в школе училась хорошо, была активной. Но друзей у нее не было. Только с одной ученицей сельской школы поделилась – хочет уехать к маме и брату в город, устала от жизни в селе.

В соцсетях у Айлиты написано: «Что меня по-настоящему впечатляет – так это выживать так долго в этом мире». Мать девочки не приехала на эфир, из села уехала и бабушка – семью затравили.

«Я уже просто устала. У меня помимо дочери еще сын есть, мама… Это же не иголка в стоге сена. Столько искать и не найти! Что мне делать? Волосы дергать на голове? Я верю, что она жива!» - рассказала в интервью женщина.

Эксперты подчеркнули – нужно отрабатывать все версии. В том числе и ту, что Айлита могла уехать. За несколько дней до своего исчезновения она вернулась из Камышина, где гостила у мамы. Но тревожные записи в дневнике наталкивают и на худшие предположения. Хотя эксперты уверены – раз поиски не принесли результатов, значит, это не суицид.

- Ответ на вопрос находится в дневнике. И если его хорошо проанализировать, я думаю, мы найдем ответы на вопросы, - считает криминолог, полковник милиции в отставке Галина Запорожцева.