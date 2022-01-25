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Общество25 января 2022 12:31

Поликлиники Волгограда перейдут на дистанционное обслуживание ковид-пациентов

Уже сейчас в амбулаторных ковидариях нужно отстоять многочасовые очереди
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Очереди в поликлиниках растут.

Очереди в поликлиниках растут.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С приходом омикрон-штамма коронавируса в инфекционных зонах волгоградских поликлиник появились многочасовые очереди. Если человек уже знает, как лечить горло, насморк, как сбить температуру, то ему вовсе не обязательно стремиться в первый день к врачу, чтобы открыть больничный лист. Обслуживать ковид-пациентов в поликлиниках будут дистанционно, заявила на брифинге зампред комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова.

- Не надо стремиться в поликлинику попасть. Сейчас мы уже переводим наше амбулаторно-поликлиническое звено на дистанционное обслуживание пациентов, когда и больничный лист может выдаваться дистанционно, и доставка лекарств может быть бесконтактной, особенно для пожилых, ослабленных людей. Даже будет дистанционно без прихода в поликлинику проводиться отбор мазков для лабораторного исследования, - заявила Елена Краснова.

В облздраве заявляют, что дополнительно привлекают очень большое количество медработников для работы с пациентами с проявлениями ковида, для приема звонков.

- Поликлиника просто не может вместить всех, то количество пациентов, которое мы ожидаем, - заявила чиновник. - Мы сейчас реструктуризуем медицинскую службу. Если раньше мы были ориентированы больше на стационарное оказание медпомощи, то сейчас акцент делаем на амбулаторно-поликлиническое звено, чтобы пациенты не испытывали тех трудностей, которые мы наблюдаем.

Напомним, на сегодня в Волгограде и области уже 684 заболевших коронавирусом за сутки. В пиковые значения медики прогнозируют больше 2 тысяч заразившихся, большинство из которых будут пациентами поликлиник. Все чаще у заболевших обнаруживают и грипп.

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