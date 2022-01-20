Стало известно, кто заразился омикроном в Волгоградской области

В Волгоградской области выявили 19 случаев омикрона Фото: ИВАНОВА Диана

В Волгоградской области по состоянию на 19 января омикрон-штамм коронавируса выявили у 19 человек. Болеют один ребенок до 14 лет и 18 взрослых от 18 до 76 лет. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, только из заразившихся 2 человека выезжали за рубеж. В основном пациенты болеют омикроном в легкой форме.

- Осложнения в виде внебольничной пневмонии зарегистрированы у 4 человек среди лиц с различной хронической патологией, которые ранее не были привиты против COVID-19 и не болели, в остальных случаях заболевание протекает в форме ОРВИ, - отметили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что все привитые от ковида волгоградцы с омикрон-штаммом переносят заболевание в форме ОРВИ. Заразившиеся изолированы, у них определили круг контактных лиц, которые также были протестированы.

При этом главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева на заседании оперативного штаба 20 января отметила, что число подхвативших омикрон волгоградцев намного больше количества выявленных случаев.