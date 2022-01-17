В Волгоградской области пятые сутки разыскивают пропавшую школьницу

Более 300 человек прочесывают местность. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пошли пятые сутки с тех пор, как 15-летняя Айлита Ли из села Чухонастовка Камышинского района ушла в школу и исчезла. На занятия она так и не пришла. С тех пор пропавшую школьницу в Волгоградской области ищут почти 400 человек - следователи, полицейские, военные и охотники, спасатели и волонтеры. Но пока следов пропавшего подростка не нашли, сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи осмотрели каждый сантиметр в доме, где жила девочка, допросили родственников, соседей, преподавателей и учеников школы, до которой Айлита так и не дошла 13 января. В уличном туалете нашли лишь портфель пропавшей. В ходе расследования назначен комплекс судебных экспертиз. Версий по поводу исчезновения школьницы немало, но пока ни одна из них не подтвердилась.

Ориентировка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Несмотря на снежную бурю у села Чухонастовка продолжают работать поисково-спасательные отряды, которые координирует руководитель отдела криминалистики регионального управления СКР. Около четырехсот человек прочесывают местность, водолазы обследовали незамерзшие места реки Балыклейка и местного пруда. С воздуха возможный путь пропавшего подростка отслеживают квадрокоптеры. В округе уже осмотрели все заброшенные дома, кладбище, мастерские. Но девочку до сих пор так и не нашли.