Почти 800 тысяч волгоградцев воспользовались общественным транспортом на новогодних каникулах

Автобусами на новогодних праздниках воспользовались почти 275 волгоградцев Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоградцы 10 января вышли на работу и учебу, длительные выходные оказались позади. Во время новогодних и рождественских праздников в городе прошло 120 мероприятий. В районах Волгограда в новогоднюю ночь прогремели фейерверки, общая длительность которых составила порядка 30 минут. В конце декабря и начале января по улицам города ездила передвижная резиденция Деда Мороза. Он пробыла в пути 24 часа, посетив 50 улиц и 20 парков, скверов и площадей, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

Волгоградцы в начале января активно пользовались общественным транспортом. С 1 по 9 января 500 тысяч человек перевезли трамваи и троллейбусы и почти 275 тысяч горожан воспользовались автобусами. Общий пассажиропоток составил чуть менее 800 тысяч человек.

На остановках общественного транспорта около тысячи волгоградцев поздравили артисты в костюмах северных оленей и смешариков. 7 января в ЦПКиО на старт «Рождественского забега» вышли сотня человек – 40 детей и 60 взрослых. Спортсмены бежали дистанции протяженностью 1 и 5 км.