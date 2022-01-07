Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 14:00

Баба-яга и Красная Шапочка: в Волгограде состоялся «Рождественский забег»

Горожане преодолели пятикилометровую дистанцию
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
7 января в Волгограде состоялся традиционный забег.

7 января в Волгограде состоялся традиционный забег.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

7 января жители Волгоградской области празднуют Рождество Христово. По уже сложившейся традиции в городе-герое состоялся «Рождественский забег». Десятки участников нарядились в самые разнообразные костюмы и преодолели приличную дистанцию в Центральном парке культуры и отдыха.

В мероприятии приняли участие десятки горожан.

В мероприятии приняли участие десятки горожан.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Погода выдалась удачная: температура плюсовая, за пару дней снег и лед успели растаять. Ровно в полдень у снежных горок стартовала костюмированная гонка длиною в 1 километр. А вслед за ней – пятикилометровый забег вдоль Волги. Перед соревнованиями всех участников осмотрели врачи, каждый получил допуск.

К соревнованию волгоградцы подошли оригинально.

К соревнованию волгоградцы подошли оригинально.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В забеге участвовали как взрослые, так и дети. Волгоградцы облачились в наряды сказочных персонажей, а юные бегуны набели яркие комбинезоны. Дистанцию преодолели вместе, помогая друг другу.

Родители взяли с собой детей. В здоровом теле!

Родители взяли с собой детей. В здоровом теле!

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, что рождественское мероприятие организовано ВРОО «Волгоградский марафон» при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда.

Участвовал в забеге Дед Мороз...

Участвовал в забеге Дед Мороз...

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

... и сказочная Баба Яга.

... и сказочная Баба Яга.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КАРТИНА ДНЯ