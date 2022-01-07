Баба-яга и Красная Шапочка: в Волгограде состоялся «Рождественский забег»

7 января в Волгограде состоялся традиционный забег. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

7 января жители Волгоградской области празднуют Рождество Христово. По уже сложившейся традиции в городе-герое состоялся «Рождественский забег». Десятки участников нарядились в самые разнообразные костюмы и преодолели приличную дистанцию в Центральном парке культуры и отдыха.

В мероприятии приняли участие десятки горожан. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Погода выдалась удачная: температура плюсовая, за пару дней снег и лед успели растаять. Ровно в полдень у снежных горок стартовала костюмированная гонка длиною в 1 километр. А вслед за ней – пятикилометровый забег вдоль Волги. Перед соревнованиями всех участников осмотрели врачи, каждый получил допуск.

К соревнованию волгоградцы подошли оригинально. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В забеге участвовали как взрослые, так и дети. Волгоградцы облачились в наряды сказочных персонажей, а юные бегуны набели яркие комбинезоны. Дистанцию преодолели вместе, помогая друг другу.

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Напомним, что рождественское мероприятие организовано ВРОО «Волгоградский марафон» при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда.

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