Баба-яга и Красная Шапочка: в Волгограде состоялся «Рождественский забег»

7 января в Волгограде состоялся традиционный забег.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
7 января жители Волгоградской области празднуют Рождество Христово. По уже сложившейся традиции в городе-герое состоялся «Рождественский забег». Десятки участников нарядились в самые разнообразные костюмы и преодолели приличную дистанцию в Центральном парке культуры и отдыха.
В мероприятии приняли участие десятки горожан.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Погода выдалась удачная: температура плюсовая, за пару дней снег и лед успели растаять. Ровно в полдень у снежных горок стартовала костюмированная гонка длиною в 1 километр. А вслед за ней – пятикилометровый забег вдоль Волги. Перед соревнованиями всех участников осмотрели врачи, каждый получил допуск.
К соревнованию волгоградцы подошли оригинально.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В забеге участвовали как взрослые, так и дети. Волгоградцы облачились в наряды сказочных персонажей, а юные бегуны набели яркие комбинезоны. Дистанцию преодолели вместе, помогая друг другу.
Родители взяли с собой детей. В здоровом теле!
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Напомним, что рождественское мероприятие организовано ВРОО «Волгоградский марафон» при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда.
Участвовал в забеге Дед Мороз...
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
... и сказочная Баба Яга.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ