В Волгограде на видео сняли новогодние фейерверки

В пойме реки Царицы прошли основные новогодние гуляния города и в час ночи прогремел фейерверк Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В новогоднюю ночь практически в каждом дворе Волгограда взрывались фейерверки и петарды. Грохот пиротехники передавал праздничную атмосферу. В час ночи 1 января прозвучали залпы шести фейерверков, которые организовала мэрия. Администрация города опубликовала видео новогодних салютов, каждый из которых длился около четырех минут.

Фейерверки взрывались в пойме реки Царица у музея «Россия – моя история», где установлена главная новогодняя елка города. Там же прошли главные новогодние гуляния, волгоградцев развлекал концерт местных музыкальных коллективов. Также небо от пиротехники озарялось в парке Аттракционов на Спартановке, на площади у Царицынской оперы, в парке Семейном в Дзержинском районе, перед Комплексом культуры и отдыха Советского района и у Центра культуры и досуга «Авангард».