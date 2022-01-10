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Общество10 января 2022 11:52

Экс-руководителю волгоградской полиции определили направления работы в МВД

Стало известно, чем Александр Кравченко будет заниматься в качестве заместителя министра
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Александр Кравченко был представлен руководству ведомства Владимиром Колокольцевым. Фото: МВД РФ.

Александр Кравченко был представлен руководству ведомства Владимиром Колокольцевым. Фото: МВД РФ.

Сегодня, 10 января, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил руководящему составу ведомства своего нового заместителя Александра Кравченко, который ранее возглавлял волгоградскую полицию. Бывший начальник ГУ МВД России по Волгоградской области в качестве замминистра будет курировать 3 направления. За ним закрепили организационно-аналитическую работу, организацию деятельности дежурных частей и экспертно-криминалистические подразделения. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в МВД.

- Александром Николаевичем накоплен большой управленческий опыт. Ему хорошо знакомы те направления, которые теперь предстоит курировать на федеральном уровне, - отметил генерал полиции Владимир Колокольцев.

Напомним, 24 декабря Владимир Путин своим указом назначил начальника регионального Главка МВД Александра Кравченко на должность замминистра ведомства. Волгоградской полицией генерал-лейтенант руководил с 2008 года. Временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Волгоградской области стал Сергей Богачук.

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