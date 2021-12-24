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Общество24 декабря 2021 15:25

Начальник волгоградского Главка назначен на должность замминистра МВД 24 декабря

Генерал-лейтенант Александр Кравченко уже освобожден от своей должности в Волгограде
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Александр Кравченко руководил волгоградским главком более 10 лет.

Александр Кравченко руководил волгоградским главком более 10 лет.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко освобожден от своей должности и покинул регион. Причина – громкое назначение на пост замминистра МВД РФ. Указ подписан Владимиром Путиным 24 декабря 2021 года и уже сегодня вступил в силу.

В волгоградском регионе Александр Кравченко проработал 13 лет – с 2008 года. До этого он служил на своей родине в Ростове-на-Дону. До назначения в Волгоград был заместителем ГУ МВД по Ростовской области. В 2011 году ему присвоили звание генерал-лейтенанта полиции.

Александру Кравченко 63 года.У него высшее образование и ученая степень кандидата юридических наук.