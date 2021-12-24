Начальник волгоградского Главка назначен на должность замминистра МВД 24 декабря

Александр Кравченко руководил волгоградским главком более 10 лет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко освобожден от своей должности и покинул регион. Причина – громкое назначение на пост замминистра МВД РФ. Указ подписан Владимиром Путиным 24 декабря 2021 года и уже сегодня вступил в силу.

В волгоградском регионе Александр Кравченко проработал 13 лет – с 2008 года. До этого он служил на своей родине в Ростове-на-Дону. До назначения в Волгоград был заместителем ГУ МВД по Ростовской области. В 2011 году ему присвоили звание генерал-лейтенанта полиции.

Александру Кравченко 63 года.У него высшее образование и ученая степень кандидата юридических наук.