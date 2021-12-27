Замминистра МВД Александр Кравченко: Я не отсиживаюсь. Будет потасовка – я буду там

Александр Кравченко переезжает работать в Москву. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

24 декабря президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко и этим же указом назначил его заместителем Министра внутренних дел России. Перед тем, как покинуть регион, Александр Кравченко встретился с журналистами. Подвел итоги работы и впервые поговорил о личном.

- Я искренне благодарен за поддержку. Для меня это было несколько неожиданно, - признался Александр Кравченко. – Хочу сказать несколько слов о службе в ГУ МВД по Волгоградской области. Много лет я отработал начальником главного управления. Хочу подчеркнуть, что долгие годы Главк работал стабильно, входил в пятерку лучших подразделений России. Прежде всего, благодаря профессионализму сотрудников полиции. У нас великолепные местные кадры, хорошие резервы. ГУ МВД по Красноярскому, Алтайскому краю, Чувашии, Коми, Архангельской области возглавляют выходцы из нашего, волгоградского, Главка. Это не предел. На мой взгляд, у нас еще есть резервы на выдвижение. Изначально руководством была выстроена система стимулирования личного состава – моральная и материальная. Полицейский рядовой или руководитель - все поощряются за раскрытие преступлений, за системную работу. Она очень серьезная, требующая профессионализма.

О НАЗНАЧЕНИИ

Эти серьезные изменения в моей биографии произошли исключительно по инициативе министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Колокольцева. Сейчас много слухов ходит. Кто-то рассказывает про моих суперродственников в какой-то элите. Какая элита? Я родился в Ростовской области в скромном селе, давно нет родителей в живых. Папы нет более 30 лет, мама в 2010-м умерла.

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Я не знаю, кто будет после меня. И никто не знает, кроме министра МВД. Все, что сейчас пишут, не соответствует действительности. Принимает решение министр и он же представляет кандидата Президенту Российской Федерации. Если у меня министр спросит, я могу сказать свою точку зрения, но принимает решение только он. Обычно назначают руководителей из других субъектов. Я надеюсь и уверен, что приедет достойный.

О САМОНАСТРОЕ

Я очень серьезно подрастерялся, когда приехал в город-герой Волгоград начальником Главка. Я был в ужасе, скажу честно. Все до такой степени деградировано и развалено, и не в авторитете тогда милиция была. Я был в шоке. Задавал себе вопрос: «Зачем ты приехал? У тебя же было все налажено». И близкие мне говорили, что не надо ехать. Я тогда думал, что не потяну такую глыбу. Но, когда мне было очень трудно, водитель привозил меня после работы на Мамаев курган. В 21, 22. 23 часа… Насквозь пронизывал ветер, но я гулял по часу и там приводил себя в чувства. Я себе говорил: «Слушай, у тебя машина служебная хорошая, кабинет великолепный, с питанием проблем нет, все хорошо. А люди вот здесь вот в этот холод сражались в окопах, не доедали, их поливали свинцом, и они выстояли. Все будет нормально». Я шел с новыми силами активно работал.

О ТЕРАКТАХ

Говоря о взаимодействии с ФСБ, я хочу вспомнить страшные теракты, которые происходили здесь в октябре и перед Новым годом в 2013-м. Я это запомню на всю оставшуюся жизнь. В деталях, подробностях. И не только потому, что сюда в ночь в 23.45 прилетели министр МВД, Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава ФСБ Александр Бортников. Встречали здесь Новый год в Волгограде, который был взорван накануне 2 раза подряд. Утром прилетел президент с Дальнего востока. Разобраться, дать оценку. Тогда страна готовилась к серьезному событию – Олимпиаде в Сочи, поэтому было особое внимание к безопасности. Как вы догадываетесь, если полиция и ФСБ не сработала или сработала бы плохо, то я бы перед вами не стоял. Меня бы уволили в течение суток. Надо отдать должное компетентности президента РФ, который давал оценку. Если бы волгоградцы участвовали в терактах, были бы вопросы к руководителям. Но это были не волгоградцы. Наши сотрудники вместе с ФСБ и СУ СК активно участвовали в раскрытии этих преступлением. Именно эксперты Главка, ползая среди крови на вокзале и в троллейбусе взорванном, нашли отпечатки пальцев преступников. Благодаря этому пошла раскрутка. Это было страшное время.

О РАБОТЕ НА НЕЗАКОННЫХ АКЦИЯХ

Давать поручения и в кабинете отслеживать ситуацию, конечно, можно, но когда я чувствую, что назревает какой-то суперконфликт, когда могут допустить ошибку и сотрудники полиции, что порой бывает, я не будут отсиживаться. Будет серьезная потасовка – я буду там. Когда сотрудники видят лицо руководителя, они вдохновляются, действуют четко и решительно, зная, что с ними их руководитель. И то же самое делают начальники управлений, отделов, я их этому учил. Я своими глазами оцениваю ситуацию и я принимаю решение. И буду за это отвечать. Когда я увидел, что наши сотрудники стали волоком тащить кого-то в машину, я их остановил. Это не потому, что я занял другую позицию. Ни в коем случае. Моя позиция предельно четкая – нарушается закон – реагируй. Но зачем на площади в присутствии людей кого-то задерживать. Зачем заламывать руки? У нас цель одна – задокументировать нарушение.

О «РОТОРЕ»

Я ходил на игру «Ротора» как добросовестный болельщик, как патриот города-героя Волгограда и области. Для волгоградцев это праздник, великий праздник. Здесь дух болельщиков на порядок выше, чем, например, в Ростове, при всем уважении. И поэтому еще обиднее, когда играют позорно. У меня есть своя точка зрения по работе «Ротора», и я предложения озвучивал Андрею Ивановичу (Бочарову – прим. Ред.). Я бы с удовольствием ходил на стадион. Я искренний болельщик! Я хочу получить удовольствие, покричать, порадоваться, забыть о работе. Но они так позорно проигрывают. Я на некоторые матчи не ходил, потому что я эмоциональный человек, переживающий. Я не хочу расстраиваться. Лучше я просто погуляю по Мамаеву кургану, вдоль Волги. Я болельщик, но я перестал ходить, я не могу на это смотреть.