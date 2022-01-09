Маршрутке №3С в Волгограде урежут путь

Маршрутка будет ходить по урезанному маршруту. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Слухи о том, что в Волгограде урежут маршрут одной из самых популярных в городе маршруток №3С, ходили давно. И вот они стали фактом. Согласно реестру маршрутов общественного транспорта на 2022 год, опубликованном на сайте мэрии, протяженность маршрута урежут вдвое. Маршрутка будет ходить от Кировского района до центра. Изменения вступят в силу с 1 марта 2022, сообщает «КП-Волгоград».

Вместо 44 километров протяженность автобусного маршрута №3С составит 22 километра. Ходить маршрутка будет от СНТ «Берендей» до Детского центра, а не до улицы Мясникова в Тракторозаводском районе. Таким образом жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов после отмены автобуса №20 лишатся и самой популярной маршрутки, на которой можно было проехать практически через весь город. С марта добираться придется с пересадками и переплатами. Особенно заметят новшества жители 39-й Гвардейской и прилегающих улиц, которые и вовсе лишатся привычного транспорта, соединяющего Первую и Вторую продольные.

Напомним, это далеко не все транспортные сюрпризы. С 1 января 2022 изменили маршруты несколько автобусов в Волгограде. Автобус №95 ездит по укороченному маршруту «Поселок ГЭС - Тулака», автобус №55 вместо Родниковой долины будет ходить до Детского центра, автобус №35 вместо Тулака повезет до Речпорта. Изменил маршрут и автобус №85 «Жилгородок – Родниковая Долина», а автобус №77 теперь заезжает в гору к ВолГУ. Маршрутка №15а теперь доезжает от ДК Строитель до Родниковой Долины. А автобус №20 и вовсе отменили. Немало изменений и у троллейбусных маршрутов. Волгоградцы пишут петиции и надеются, что у городских властей все же проснется совесть.