Сокращение маршрута №3с объяснили в мэрии Волгограда

В мэрии пояснили изменение схемы движения маршрутки. Фото: администрация Волгограда

Волгоградцы возмущены сокращением протяженности автобусного маршрута №3С, который с марта 2022 года будет ходить из Кировского района до Детского центра, а не до Тракторного. «Раньше до работы за 25 рублей добиралась на 3С, а теперь с пересадкой за 60 рублей. Специально это делается?» - вопрошают горожане. Причины такого изменения в транспортной схеме «КП-Волгоград» пояснили в мэрии. Оказалось, что чиновники пошли навстречу перевозчику, который посчитал северную часть маршрута невостребованной.

- Основанием послужило обращение транспортной компании, обслуживающей данное направление, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. - Организация-перевозчик поясняет необходимость сокращения маршрута невысоким пассажиропотоком на участке движения от Центрального района до Тракторозаводского района. Отчасти это объясняется тем, что на данном участке вспомогательный маршрут №3С дублируется рядом других маршрутов, включая опорные автобусные и троллейбусные.

Однако волгоградцы с таким обоснованием урезания одного из самых популярных в городе маршрутов не согласны. Жители Краснооктябрьского района даже не в часы пик едут в заполненной маршрутке. По словам пользующихся этим направлением горожан, только на улице 39-й Гвардейской люди в салоне меняются наполовину. После отмены всех остальных маршруток теперь здесь вовсе не останется общественного транспорта, соединяющего Первую и Вторую продольные.

- 3С последняя удобная маршрутка. Теперь в автобусы и троллейбусы будет не влезть. И так едем как селедки в банке, а теперь это квест вообще, - считают волгоградцы.

В мэрии говорят, что вовсе не собирались лишать волгоградцев действительно удобного транспорта. В ближайшие пару месяцев департамент городского хозяйства намерен проанализировать пассажиропоток на маршруте №3С и только потом власти примут окончательное решение об изменении существующей схемы движения и закрепят его документально.

- Целесообразность предлагаемых перевозчиком изменений будет определена после тщательного изучения ситуации, - уверяют в мэрии.