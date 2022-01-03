В Волгограде закрыли автобусный маршрут №20

У волгоградцев в январе множество транспортных сюрпризов. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января 2022 года в Волгограде подняли стоимость проезда в общественном транспорте, многие автобусы, маршрутки и троллейбусы изменили маршрут или вовсе канули в Лету. В списке анонсируемых администрацией Волгограда изменений транспортной схемы автобус №20 не значился. Но с января и он исчез с улиц города. В перечне регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на первое полугодие 2022-го автобусный маршрут №20 не указан, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ.

Напомним, с 1 января 2022 изменили маршруты несколько автобусов в Волгограде. Так, маршрутка 3С ходит теперь только до Детского центра. Автобус №95 тоже ездит по укороченному маршруту «Поселок ГЭС - Тулака», автобус №55 вместо Родниковой долины будет ходить до Детского центра, автобус №35 вместо Тулака повезет до Речпорта. Изменил маршрут и автобус №85 «Жилгородок – Родниковая Долина», а автобус №77 теперь заезжает в гору к ВолГУ. Маршрутка №15а теперь доезжает от ДК Строитель до Родниковой Долины. А автобус №20 и вовсе отменили. Так что у жителей Краснооктябрьского района, живущих вдоль Второй продольной магистрали, забрали еще один маршрут и укоротили второй.

Кроме того, троллейбус №9 теперь ездит от Тулака на Нижний поселок ВГТЗ, троллейбус №10а идет от Землячки не до площади Возрождения, а до Спартановки. Троллейбус №8 ходит с января от Спартановки до Детского центра. Понятно, что привыкнуть к столь резкому и масштабному перекрою транспортной схемы волгоградцы смогут еще не скоро.