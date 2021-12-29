Каток в волгоградском ЦПКиО откроют за день до Нового года

Фото: Администрация ЦПКиО

Каток в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда готов принять любителей фигурного катания. Ледовая площадка откроется за день до Нового года – 30 декабря в 14.00. Как рассказал «КП-Волгоград» директор ЦПКиО Андрей Еркин, в дальнейшем каток будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00. Одновременно на нем смогут кататься до 70 человек.

Ледовую площадку залили на месте искусственного льда. Ранее сообщалось, что стоимость катания составит 200 рублей для детей и 250 рублей для взрослых. Аренда коньков и камеры хранения стоит по 100 рублей.

Отметим, что каток в ЦПКиО естественный, поэтому для его работы на улице должна стоять морозная погода.

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