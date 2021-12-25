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Происшествия25 декабря 2021 11:10

Жительница Ярославля и ее 11-летняя дочь погибли в массовом ДТП в Волгоградской области

Муж и отец погибших в аварии с участием пяти автомобилей больнице в тяжелом состоянии
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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11-летняя девочка и ее мама не выжили в этом страшном ДТП.

11-летняя девочка и ее мама не выжили в этом страшном ДТП.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ГУ МВД по Волгоградской области установило личности погибших в массовом ДТП на трассе Р22 Каспий, где в 10.30 утра 25 декабря столкнулись 5 автомобилей: четыре легковушки и одна фура. ДТП произошло на скользкой дороге в условиях сильной метели. «Инфинити» занесло, внедорожник совершил лобовое столкновение с грузовиком МАН, а после этого протаранил автомобили «Тойота Камри», «Фольксваген Поло» и «Лада Приора».

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем «Инфинити» ехал житель Ярославля. В ДТП погибла его 39-летняя жена и 11-летняя дочь. Сам он сильно пострадал, за его жизнь пока борются врачи. С места аварии мужчину увезли в критическом состоянии.

Напомним, 25 декабря из-за сильной метели на трассах Волгоградской области сложилась очень сложная обстановка, в связи с чем ГИБДД решило ограничить движение. Большегрузы до улучшения погоды стали отправлять в отстойники на федеральных трассах.