Движение по федеральным трассам закрыли в Волгоградской области из-за сильной метели

Во избежание новых ДТП все фуры отправляют в отстойники на трассах области. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Очень сложная обстановка сложилась 25 декабря на трассах Волгоградской области. Несмотря на то, что были предупреждения синоптиков о надвигающейся метели, и дорожники заявляли о повышенной готовности, на дорогах скользко. Плюс к этому плохая видимость – не более 15 метров. Руководство ГИБДД в Волгоградской области приняло решение ограничить проезд по федеральным трассам – там, где наиболее опасная ситуация. Это направление на Волгоград и Саратов.

На трассы отправили дополнительные наряды ДПС. Они предупреждают водителей об опасности передвижения в такую погоду, а большегрузы сразу отправляют в отстойники – пережидать непогоду. Она уже успела натворить бед. На трассах много аварий, а в Новоаннинском районе в ДТП с участием 6 машин погибли два человека, еще 5 получили тяжелые травмы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, на все автовокзалы также отправили информацию о сложных погодных условиях. Диспетчеры должны принять меры безопасности, отправляя пассажиров в рейсы. Вообще до окончания метели волгоградская полиция не рекомендует никому пользоваться автотранспортом и по возможности отложить или отменить поездки на дальние расстояния.