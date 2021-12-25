В массовом ДТП с участием 6 автомобилей на трассе Волгоград - Москва погибли 2 человека

"Инфинити" занесло на скользкой дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как и предупреждали синоптики, 25 декабря на Волгоградскую область обрушились снегопады. Из-за сильного ветра на дорогах метели и снежные заносы. Это уже стало причиной множества ДТП на федеральных трассах. Самое крупное ДТП с участием более 6 машин произошло в Новоаннинском районе на трассе Р-22 «Каспий». Уже известно о двух погибших, есть раненые.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, автомобиль «Инфинити» занесло на скользкой дороге. Внедорожник вынесло на встречку, где он лоб в лоб столкнулся с фурой. Еще несколько машин врезались друг в друга, пытаясь затормозить перед местом аварии.

Внедорожник лоб в лоб столкнулся с фурой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Два пассажира «Инфинити» погибли, водитель в критическом состоянии, - сообщили «КП» в главке МВД.

В иномарке сработали подушки безопасности, но пассажиров от гибели это не спасло. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По состоянию на 14.00 ГУ МВД по региону скорректировало информацию. Установлены личности погибших - это 39-летняя женщина и ее 11-летняя дочь. Житель Ярославля, чья жена и дочь погибли в автокатастрофе, находится в больнице. Также в полиции уточнили, что в ДТП получили повреждения 5 автомобилей.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, авария произошла в 10.30 25 декабря. Столкнулись 4 легковушки и грузовик. Спасателям пришлось вырезать из искореженного автомобиля двоих пострадавших, чтобы передать их медикам. Всего по данным МЧС 2 человека погибли и 5 пострадали. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 21 спасатель и 7 единиц техники.

ГИБДД по Волгоградской области приняло решение ограничить на время непогоды движение на федеральных трассах со сложной обстановкой – на московском и камышинском направлениях. Фуры отправляют в отстойники на стоянки, пока не нормализуется видимость на трассе.

- Диспетчерам автовокзалов направлены уведомления о принятии своевременных мер безопасности при осуществлении регулярных пассажирских рейсов. На трассах региона работают почти 40 экипажей дорожно-патрульной службы, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят отложить поездки на дальние расстояния, пока не нормализуется погода. А если вы все же выезжаете из дома, соблюдайте скорость, держите дистанцию, пристегивайте себя и своих детей.