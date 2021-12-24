В Волгоградской областной думе депутат Коротков досрочно сложил полномочия

Борис Коротков. Фото: Волгоградская областная дума.

На заседании Волгоградской областной думы 24 декабря были прекращены полномочия депутата Бориса Короткова. Он написал заявление об уходе по личному желанию, он перейдет на другую работу в органы исполнительной власти. Региональные парламентарии приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата, рассказали «КП-Волгоград» в облдуме.

Борис Коротков был председателем думского комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов. Официально его полномочия будут прекращены 27 декабря 2021 года.

Напомним, в пятницу с депутатами облдумы провел рабочую встречу губернатор Андрей Бочаров. На заседании были подведены итоги уходящего года и намечены планы на 2022 год. Также сегодня парламентарии утвердили новых председателей двух комитетов, должности стали вакантными после выборов в Госдуму.