Новых председателей комитета и комиссии назначили в Волгоградской облдуме

В облдуме кадровые перестановки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На заседании 24 декабря депутаты Волгоградской областной думы распределили вакантные должности, которые появились после ухода в Госдуму РФ их коллег Олега Савченко и Алексея Волоцкова. Оба возглавляли комитеты регионального парламента. Их места заняли Алексей Рыгин и Сергей Четвериков. Первый будет заниматься вопросами образования, спорта и туризма, второй – нацпроектами, сообщили в облдуме.

- Председателем комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму назначен Алексей Рыгин, руководителем комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области стал Сергей Четвериков, - рассказали в региональном парламенте.

Напомним, в повестке дня облдумы 24 декабря более трех десятков вопросов, среди них стратегия социально-экономического развития региона, изменения в социальный кодекс, назначения мировых судей, аудитора КСП и планы работы парламента на будущий год.