«Легкой прогулки не будет»: губернатор Волгоградской области предупредил депутатов, каким будет 2022 год

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской областной думе 24 декабря состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с парламентариями. Во время заседания были подведены итоги уходящего 2021 года. Глава региона отметил, что все социальные обязательства выполнены в полном объеме. При этом экономика области, как и всей России, второй год подряд работает в сложных условиях из-за коронавируса. Но Андрей Бочаров подчеркнул, что социально-экономическое положение Волгоградской области стабильно.

- Уверенное завершение года позволяют нам рассчитывать, что мы с вами способны выполнить очень большой запланированный объем задач 2022 года. Но для этого нам с вами, конечно, необходимо серьезно потрудиться. Мы с вами должны понимать: для всех нас, для органов власти легкой прогулки не будет, - заявил Андрей Бочаров.

Во время встречи губернатора с областными депутатами было отмечено, что из-за пандемии система здравоохранения региона при огромных выдерживает. Внимание было уделено работе всех медиков, в том числе оказывающих помощь в красных зонах инфекционок, соцработников и волонтеров. На заседании шла речь и о поддержке предпринимателям в условиях коронавируса. В общей сумме на 2 года малому и среднему бизнесу было направлено 9,7 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Сегодня депутаты регпарламента утвердили новый пакет поддержки на 2022 год с суммарным объемом еще почти в 2,8 млрд. рублей.

- Безусловно, главными задачами остаются защита жизни и здоровья людей, повышение доходов семей и качества жизни жителей Волгоградской области, - рассказал о планах на 2022 год губернатор.