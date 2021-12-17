3 комитета администрации Волгоградской области получили временных руководителей

Фото: Администрация Волгоградской области

В администрации Волгоградской области продолжается череда кадровых изменений. 17 декабря стало известно о назначении временных председателей в трех комитетах. Изменения на должностях руководителей произошли в комитете юстиции, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также ЖКХ.

Виктория Романова стала врио председателя комитета юстиции региона. Ранее она возглавляла комитет по управлению государственным имуществом. С февраля 2021 года Виктория Романова, имеющая высшее юридическое образование, председательствовала в облкомприроды. Отметим, она в декабре стала героиней большого скандала - комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии широко отпраздновал день юриста, устроив в разгар пандемии банкет с нарушением всех возможных противоэпидемических требований. Вместо отставки чиновницу перевели на новую должность. Должность руководителя облкомюстиции стало вакантным в начале недели после увольнения Алексея Шмелева.

Вместо Виктории Романовой врио председателя облкомприроды был назначен Алексей Сивокоз. Он окончил Южно-Российский государственный технический университет. На протяжении десяти лет занимается вопросами ЖКХ, весной 2020-го возглавил профильный комитет. Вместо Алексея Сивокоза вроп председателя комитета ЖКХ региона стал Алексей Богомолов, который ранее был его заместителем. Имеет высшее образование по квалификации «Инженер».