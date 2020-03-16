В комитете ЖКХ Волгоградской области новый начальник

16 Март 2020 2020-03-16T15:22:48+03:00

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В администрации Волгоградской области продолжается перестановка кадров. Сегодня, 16 марта, сменился начальник в региональном комитете ЖКХ – временно исполняющим обязанности назначен Алексей Сивокоз. Письма для согласования его кандидатуры администрация уже направила в Волгоградскую областную думу и региональное отделение всероссийской политический партии «Единая Россия».

Напомним, что комитет ЖКХ появился в администрации Волгоградской совсем недавно – его переформатировали из комитета ЖКХ и ТЭК. Его бывший начальник Олег Николаев стал заместителем губернатора. А новый комитет промышленной политики, торговли и ТЭК вместо уволенного Романа Бекова возглавил Александр Артемов.

Алексей Сивокоз тоже в этой сфере человек не новый. Ранее он возглавлял департамент ЖКХ и ТЭК в мэрии Волгограда, а последние два года был главой региональной инспекции Госжилнадзора. Сейчас вместо него на эту должность временно назначена Татьяна Гордеева, которая была заместителем Сивокоза.

ИСТОЧНИК KP.RU