Больным раком из районов приходится ехать за помощью в Волгоград. Фото: АВО

На прямой линии с губернатором Волгоградской области 16 декабря жители Камышинского и Михайловского районов региона подняли вопрос закрытия филиалов онкодиспансера и невозможности получить качественную медпомощь для больных раком. Михаил Суслов из Камышина рассказал, что химиотерапию приходится делать, сидя целый день в стоматологическом кресле. В ответ Андрей Бочаров пообещал волгоградцам онкопомощь высочайшего уровня и заявил, что причиной возмущений стала плохая разъяснительная работа.

- Не удалось разъяснить людям более подробно о той задаче, которая стоит перед онкослужбой в целом. Это вызвало справедливое возмущение, – заявил губернатор.

Андрей Бочаров рассказал о единой системе диагностики по мировым стандартам в ЦАОПах и о планах по реорганизации онкопомощи:

- Мы решили создать 14 центров амбулаторной онкологической помощи к концу года. Еще два планируем в Жирновске и в Котельниково позже открыть. У людей будет возможность обследоваться на современном оборудовании и получить направление в те или иные лечебные заведения.

Глава региона пообещал, что в этом вопросе ухудшения не будет.

- Жители населенных пунктов - те, кто обращались, и те, кто проживает рядом - получат дополнительную возможность пройти обследование и получить верный результат, чтобы потом можно было приступить к лечению. Исходя из обращений, по итогам встречи будут даны еще поручения, - пообещал Андрей Бочаров.

Напомним, история с закрытием онкодиспансеров в крупных городах Волгоградской области дошла до председателя СКР Александра Бастрыкина, тот поручил местным следователям разобраться в ситуации.

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