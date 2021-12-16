Бочаров о Роторе: играют без самоотдачи, им нужно поучиться у детей

Ротор после вылета из РПЛ оказался в зоне вылета и в ФНЛ. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На прямой линии с губернатором Волгоградской области 16 декабря директор спортшколы Николаевского района Андрей Оноприенко попросил Андрея Бочарова помочь организовать поездку мальчишек на матч «Ротора» в Волгоград и отметил, что это было бы интересно ребятам и из других районов.

- С «Ротором» обязательно встретитесь, может, им более стыдно станет, - ответил Андрей Бочаров. – На сегодняшний день к ним накопилось много вопросов – к клубу «Ротор», к футболистам «Ротора». Может, вы их научите Родину любить-то? Я думаю, без обиняков мы с ними побеседуем по окончании футбольного сезона, со всеми вытекающими. То, что сегодня показывает «Ротор», недопустимо – это моя позиция. Без мата не скажешь. Это связано, на мой взгляд, с отсутствием самоотдачи на поле. Несмотря на все их величие и профессионализм надо к детям поехать, в том числе в Николаевский район, посмотреть, как они с душой играют и в каких условиях.

Напомним, «Ротор» после вылета из РПЛ к зимнему перерыву оказался и в зоне вылета в ФНЛ, а также в очередной раз поменял главного тренера

- У ребят осталось неизгладимое впечатление, когда вы поразили футбольные ворота в девятку, - рассказал Андрей Оноприенко о визите губернатора в спортшколу.

Губернатор признался, что бил по воротам, когда в них не было вратаря, поэтому и получился такой удар.

Также тренер попросил добавить к построенному в райцентре футбольному полю легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, чтобы растить будущих олимпийских чемпионов. Губернатор обещал этот вопрос решить: поручения уже даны по итогам рабочей поездки главы регион

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