Андрей Бочаров: на внутриквартальные дороги Волгограду выделят миллиард

Во многих дворах давно яма на яме. Фото: Андрей МИРЕЙКО

На прямой линии 16 декабря 2021 волгоградка Елена Сеимова, проживающая на улице Борьбы в ТЗР, задала губернатору Андрею Бочарову вопрос о внутриквартальных дорогах. Тема для Волгограда больная – в ямах во дворах можно сломать и ноги, и машину. Глава региона ответил, что областному центру на внутриквартальные дороги выделят миллиард рублей на три года.

- Уверен, что глава города Владимир Марченко меня сейчас слышит и наш экономический блок. Мы примем дополнительные решения по внутриквартальным и внутридворовым дорогам. Будут приняты решения не только по Волгограду, но и по Волжскому, Камышину и другим населенным пунктам, где такая необходимость имеется, - ответил губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что 30% дворов Волгограда на сегодняшний день уже модернизировано в последние годы. Новую программу развития областного центра будут обсуждать в 2022 году.